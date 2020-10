DL Ristori, 6 nuove settimane di cassa integrazione. Le istruzioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oltre alle somme direttamente su conto corrente per le attività colpite dalle restrizioni del nuovo Dpcm, il DL Ristori licenziato dal governo prevede la possibilità di sei nuove settimane di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio. Le sei settimane aggiuntive possono essere richieste dai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18 settimane previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti. Attenzione: come evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it, continua ad essere possibile anche chiedere le settimane di cig previste dal decreto agosto, che sono valide fino al prossimo 31 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oltre alle somme direttamente su conto corrente per le attività colpite dalle restrizioni del nuovo Dpcm, il DLlicenziato dal governo prevede la possibilità di seidicon causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio. Le seiaggiuntive possono essere richieste dai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti. Attenzione: come evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it, continua ad essere possibile anche chiedere ledi cig previste dal decreto agosto, che sono valide fino al prossimo 31 ...

