Come riconoscere una banconota falsa e a chi consegnarla (Di giovedì 29 ottobre 2020) La banconota falsa è l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che la banconota è contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capire Come riconoscere una banconota falsa e non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020) Laè l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che laè contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capireunae non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ...

MoonCat_JPN : RT @sono_titti: Questo giornalista-attivista Pio d’Emilia sta approfittando appositamente questo fake account per scrivere le bugie sui gio… - scintilIe : Non che io abbia le idee chiarissime, ma in ogni caso come ho già detto ciò che più mi premeva era che Tommaso sape… - FredMosby_ : @nzlmtt EH mA lOrO fInKoNooo nOn zOnO veri (guarda come fanno cadere maschere e comodini a loro piacimento, io devo… - CalellaMichela : RT @CarloRapezzano: Se solamente come gli amici animali, tenendo le orecchie in ascolto avessimo saputo riconoscere l'inizio della fine in… - tpwk28habit : @ringoreoo l'italia si fa riconoscere per l'ennesima volte come le teste di cazzo retrograde che siamo. complimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Come riconoscere la qualità di un alimento dal sacchetto? LegnanoNews Come nasce un campione di Poker

Impossibile non ammettere quanto nel poker la fortuna sia un fattore chiave, sopra le parti. Capita talvolta di vedere un giocatore mediocre arrivare ad un final table di un importante torneo ...

Impossibile non ammettere quanto nel poker la fortuna sia un fattore chiave, sopra le parti. Capita talvolta di vedere un giocatore mediocre arrivare ad un final table di un importante torneo ...