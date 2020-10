Cercasi hotel e residenze per positivi asintomaci (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oltre alle strutture militari, a Milano, dopo un primo bando andato deserto, hanno risposto due albergatori. Ospiteranno pazienti senza possibilità di tornare a casa, ma che non possono restare in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oltre alle strutture militari, a Milano, dopo un primo bando andato deserto, hanno risposto due albergatori. Ospiteranno pazienti senza possibilità di tornare a casa, ma che non possono restare in ...

Smart working in Toscana: l'hospitality si reinventa con affitti scontati, banda ultralarga e servizi on demand

Da Montepulciano a Pontremoli fino a Santa Fiora, piccolo centro sulle pendici del Monte Amiata: le iniziative che combinano la possibilità di soggiornare in mezzo alla natura e di continuare a svolge ...

Orsi: "La vita da recluso e vincente"

di Alessandro Gallo Piscina e albergo, albergo e piscina. E’ la vita che per quasi due mesi si è scelto Marco Orsi (nella foto), 29 anni, a Budapest per la International Swimming League, l’unica compe ...

