Carolina Morace sbotta: “Omossessualità nel calcio? Non capisco perchè dovrebbe essere un problema” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'ex calciatrice, attualmente allenatrice, Carolina Morace, ha detto la sua sul tema concernente l'omosessualità nel calcio.Juventus, la stoccata di Capello: “Il Barcellona poteva fare otto gol. Mi ha scioccato una cosa”La discriminazione sessuale è un qualcosa che ha sempre vissuto all'interno del calcio femminile, visto e considerato che questo mondo è stato visto per anni, senza una motivazione di fondo, come omosessuale. La stessa Carolina Morace, ospite di Sportlab, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questa tema.VIDEO Roma, in campo contro il Covid: giallorossi donano 10.000 mascherine alle scuole della Capitale"Il mito che il calcio femminile fosse un mondo omosessuale è stato finalmente sfatato. Il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'ex calciatrice, attualmente allenatrice,, ha detto la sua sul tema concernente l'omosessualità nel.Juventus, la stoccata di Capello: “Il Barcellona poteva fare otto gol. Mi ha scioccato una cosa”La discriminazione sessuale è un qualcosa che ha sempre vissuto all'interno delfemminile, visto e considerato che questo mondo è stato visto per anni, senza una motivazione di fondo, come omosessuale. La stessa, ospite di Sportlab, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questa tema.VIDEO Roma, in campo contro il Covid: giallorossi donano 10.000 mascherine alle scuole della Capitale"Il mito che ilfemminile fosse un mondo omosessuale è stato finalmente sfatato. Il ...

SportLab, convegno online sul futuro dell’industria dello sport per festeggiare i 75 anni di Stadio e Tuttosport. Video interventi dei protagonisti

