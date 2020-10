Agguato a Fuorigrotta | pregiudicato colpito alla gamba da un proiettile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuovoa Napoli, questa volta nel quartiere. Nella giornata di ieri, nei pressi dello stadio San Paolo, un uomo di 63 anni, Vincenzo Calone, mentre si trovava nel parcheggio dello stadio in compagnia della moglie, è stato raggiunto da unche si è conficcato nella. Dopo l’l’uomo, con il proprio mezzo di trasporto, si è recato al Pronto Soccorso del vicino ospedale San Paolo. Dopo la visita medica avvenuta nel nosocomio di via Terracina, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Contemporaneamente, la Polizia Scientifica ha condotto accertamenti nel parcheggio dello stadio. Sul posto sono stai rinvenuti due bossoli calibro 9. Secondo quanto è trapelato, l’uomo ...