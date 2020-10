Tv in lutto | addio al volto storico della Rai

Leggi su howtodofor

Si è spento, all'età di 74 anni in seguito alle complicanze dovute all'infezione da Covid-19, Pino Scaccia, giornalista e inviato del Tg1 tra i fondatori di Articolo 21. È stato ildi pagine fondamentalistoria contemporanea: dalla prima Guerra del Golfo alla disgregazione dell'ex Unione Sovietica, arrivando alla crisi in Afghanistan, per poi affrontare il terribile dopoguerra in Iraq, dove fu uno degli ultimi compagni di viaggio del giornalista Enzo Baldoni.