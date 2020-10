Tumore al seno. La dieta mima-digiuno può rallentarlo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I risultati di un recente studio sostenuto da Fondazione AIRC e pubblicato sulla rivista Nature hanno dimostrato che una dieta mima-digiuno a base vegetale, unita alla terapia ormonale, può rallentare la progressione del Tumore della mammella. Una buona notizia, per le donne che si trovano ad affrontare la diagnosi di Tumore al seno, che evidenzia come la dieta influisca nella prevenzione ma anche nel trattamento di molte patologie, cancro compreso. E negli ultimi 50 anni tanto è stato scoperto. Già nel 1960, la ricerca sulle specifiche cause di cancro legate all’alimentazione ha iniziato a produrre significativi risultati. Sono stati identificati alcuni cancerogeni chimici, in seguito vietati ed eliminati. Nel corso degli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I risultati di un recente studio sostenuto da Fondazione AIRC e pubblicato sulla rivista Nature hanno dimostrato che unaa base vegetale, unita alla terapia ormonale, può rallentare la progressione deldella mammella. Una buona notizia, per le donne che si trovano ad affrontare la diagnosi dial, che evidenzia come lainfluisca nella prevenzione ma anche nel trattamento di molte patologie, cancro compreso. E negli ultimi 50 anni tanto è stato scoperto. Già nel 1960, la ricerca sulle specifiche cause di cancro legate all’alimentazione ha iniziato a produrre significativi risultati. Sono stati identificati alcuni cancerogeni chimici, in seguito vietati ed eliminati. Nel corso degli ...

