Si fa un tatuaggio enorme con il nome del figlio | ma scopre che il vero padre…

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Spesso scegliamo proprio unper fissare sulla pelle quello a cui teniamo di più. Questo padre si è tatuato ildel, come molti fanno, ma presto ha scoperto che niente era come sembrava… Sembra assurdo ma può succedere: dalla vetta della gioia si può precipitare in un baratro profondo. Quello che è successo quest’uomo ve lo confermerà: a 22 anni è diventato papà, e ha giustamente omaggiato il lieto evento facendosi uncon ildel: peccato che il test del dna abbia dato un responso diverso… Uncon ildel: ma il test del dna dice altro… I protagonisti di questa vicenda hanno poco più che ...

colorsconfusion : Ho visto un ragazzo carino. Poi ho anche visto che ha un tatuaggio enorme di Gesù con la corona di spine sull'avamb… - maleficaraquel : RT @https_ml: MA SI È FATTO UN TATUAGGIO ENORME???????? - annjosiah : RT @https_ml: MA SI È FATTO UN TATUAGGIO ENORME???????? -

Ultime Notizie dalla rete : tatuaggio enorme

Sport Fanpage

Giovanni Simeone è uno dei giocatori più in forma del momento con i suoi 4 gol in 5 partite con il Cagliari in Serie A ...Scopriamo insieme che significato hanno i corvi in Vikings, uno degli elementi maggiormente ricorrenti nella serie ideata da Michael Hirst ...