Scuola | verso regole più chiare per il rientro degli alunni dopo malattia

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Verso nuove restrizioni. Pol… - HuffPostItalia : La curva dei contagi s'impenna, gli indizi puntano verso la scuola - giovvan : a quanto pare l'Italia è un treno in corsa verso #lockdown e tra tutti i punti critici c'è #scuola ruolo #docenti a… - SandGrains_Anja : RT @Carmela_oltre: @saveriolakadima @repubblica @polina1156 @PBerizzi @GiuseppeConteIT @ChampagneSoci13 @ANPI_Scuola @radiosilvana @ANPIBsC… - adolfo_urso : “Stiamo assistendo ad un grosso spostamento del #potereeconomico verso una parte dell’#Asia”L’Ambasciatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola verso

La mamma, con enorme senso civico e rispetto verso noi genitori, ha ritirato il ragazzo dalle ... Abbiamo deciso, unanimemente, di non mandarli a scuola aspettando la procedura solita che si sarebbe ...Le scuole di Sori fanno un altro passo verso l’essere plastic free nel e per il rispetto dell’ambiente. L’amministrazione comunale distribuisce le borracce in Tritan alle scuole di Sori. “La plastica ...