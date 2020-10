Quale futuro per le Vie della Seta dopo la pandemia? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Xi Jinping è certo: la “Nuova via della Seta“, dopo la pandemia di coronavirus, ritornerà a trainare con forza la proiezione geopolitica cinese. Pechino, come il resto dell’Asia orientale, ha di fatto già smaltito gli effetti sociali ed economici più duri del contagio legato alla diffusione del Sars-Cov-2, manifestatosi per la prima volta proprio nel suo … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Xi Jinping è certo: la “Nuova via“,ladi coronavirus, ritornerà a trainare con forza la proiezione geopolitica cinese. Pechino, come il resto dell’Asia orientale, ha di fatto già smaltito gli effetti sociali ed economici più duri del contagio legato alla diffusione del Sars-Cov-2, manifestatosi per la prima volta proprio nel suo … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Gli USA e il mondo: quale futuro per il multilateralismo? ISPIonline "Il diario del giorno dopo": quando il futuro fa paura, se lo conosci

Ben venga la paura, se porta al coraggio e quindi alla corsa verso un futuro ignoto". Quali sono le paure dei ragazzi di oggi? "Credo che temano molto di non essere riconosciuti per ciò che sono, di ...

Che succede nel Movimento 5 Stelle

Da tempo, si parla di tensioni tra due diverse aree interne soprattutto sulla guida del partito e sulle future alleanze, ma c'entrano anche la gestione dei fondi, Rousseau e il ruolo di Davide Casaleg ...

