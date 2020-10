Preoccupa la situazione per una RSA di Volutara, si ricercano infermieri e OSS (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara (Av) – Preoccupa la situazione per una RSA, nel paese di Volturara Irpina, provincia di Avellino, in piena emergenza dopo la riscontrata positività al Covid di alcuni infermieri e operatori socio – assistenziali. Sebbene abbia un largo bacino d’utenza, si tratta di una piccola RSA, in un piccolo paese. E’ facile immaginare che, messi in quarantena gli infermieri, si hanno enormi difficoltà a sostituire gli stessi. “Si ricercano con urgenza infermieri, operatori socio-sanitari e/o assistenziali per far fronte ad una improvvisa ed assoluta carenza di personale. Chiunque potesse e volesse aiutarci, può contattare la struttura villa clementina (Volturara Irpina – Av) ai numeri: 3347183615 / ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara (Av) –laper una RSA, nel paese di Volturara Irpina, provincia di Avellino, in piena emergenza dopo la riscontrata positività al Covid di alcunie operatori socio – assistenziali. Sebbene abbia un largo bacino d’utenza, si tratta di una piccola RSA, in un piccolo paese. E’ facile immaginare che, messi in quarantena gli, si hanno enormi difficoltà a sostituire gli stessi. “Sicon urgenza, operatori socio-sanitari e/o assistenziali per far fronte ad una improvvisa ed assoluta carenza di personale. Chiunque potesse e volesse aiutarci, può contattare la struttura villa clementina (Volturara Irpina – Av) ai numeri: 3347183615 / ...

