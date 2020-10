Partorisce due gemelli ma di due padri diversi: succede il panico in sala parto e una delle due… (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa donna incinta ha dovuto dare un bel po’ di spiegazioni al padre dei suoi figli. O meglio, ai due papà coinvolti in questa vicenda, che ha davvero dell’incredibile. Sembra una storia inverosimile, degna della miglior soap-opera. Questa donna incinta, infatti, si è cacciata in un bel guaio ed è stata protagonista di una gravidanza davvero assurda. Era il 2009 quando è rimasta incinta di due gemellini. Una bellissima notizia per lei, che si è preparata ad affrontare la gravidanza con gioia e ottimismo. Con il passare del tempo, però, la donna ha dovuto fare i conti con una realtà imbarazzante. I due gemellini, infatti, nonostante fossero stati partoriti insieme erano davvero troppo diversi tra loro. Più di quanto ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa donna incinta ha dovuto dare un bel po’ di spiegazioni al padre dei suoi figli. O meglio, ai due papà coinvolti in questa vicenda, che ha davvero dell’incredibile. Sembra una storia inverosimile, degna della miglior soap-opera. Questa donna incinta, infatti, si è cacciata in un bel guaio ed è stata protagonista di una gravidanza davvero assurda. Era il 2009 quando è rimasta incinta di dueni. Una bellissima notizia per lei, che si è preparata ad affrontare la gravidanza con gioia e ottimismo. Con il passare del tempo, però, la donna ha dovuto fare i conti con una realtà imbarazzante. I dueni, infatti, nonostante fossero statiriti insieme erano davvero troppotra loro. Più di quanto ...

