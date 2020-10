Nocera Superiore, la minoranza: “Soddisfazione per la sospensione dei tributi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – “Apprendiamo, dagli organi di stampa, con enorme soddisfazione l’accoglimento della nostra proposta di sospensione di tributi locali alle categorie che saranno particolarmente colpite per effetto delle disposizioni vigenti note a tutti”, lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di minoranza di Nocera Superiore Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano, Carmine Amato, Francesco Saverio Minardi e Rosario Danisi. Gli esponenti di opposizione lo scorso giorno avevano lanciato un appello al sindaco Giovanni Maria Cuofano affinché venissero sospese le tasse comunali per le attività maggiormente colpite dal dpcm. Ieri il primo cittadino ha annunciato il blocco del pagamento dei tributi per chi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Apprendiamo, dagli organi di stampa, con enorme soddisfazione l’accoglimento della nostra proposta didi tributi locali alle categorie che saranno particolarmente colpite per effetto delle disposizioni vigenti note a tutti”, lo scrivono in una nota i consiglieri comunali didiGiuseppe Fabbricatore, Franco Pagano, Carmine Amato, Francesco Saverio Minardi e Rosario Danisi. Gli esponenti di opposizione lo scorso giorno avevano lanciato un appello al sindaco Giovanni Maria Cuofano affinché venissero sospese le tasse comunali per le attività maggiormente colpite dal dpcm. Ieri il primo cittadino ha annunciato il blocco del pagamento dei tributi per chi ...

