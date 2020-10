Morata record: tutti i gol annullati per fuorigioco dal Var (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chissà come si sarebbe sentito un maestro dei gol sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi se, negli anni Novanta, il Var avesse analizzato frame per frame tutte le sue marcature. Ecco, probabilmente Alvaro Morata si sente così: frustrato. Contro il Barcellona ha esultato tre volte per aver bucato la rete di Ter Stegen e per tre volte il suo urlo di gioia è stato ricacciato in gola dal Var che ha pescato una posizione di fuorigioco che sul campo era sfuggita anche ad arbitro e assistenti. Quasi un record, almeno a livello europeo. In Italia si ricorda una contro prestazione simile di Ciccio Caputo con la maglia del Sassuolo.Ma il rapporto tormentato di Morata con il fuorigioco è nato prima della sfida al Barça e sta costando punti alla Juventus di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chissà come si sarebbe sentito un maestro dei gol sul filo delcome Pippo Inzaghi se, negli anni Novanta, il Var avesse analizzato frame per frame tutte le sue marcature. Ecco, probabilmente Alvarosi sente così: frustrato. Contro il Barcellona ha esultato tre volte per aver bucato la rete di Ter Stegen e per tre volte il suo urlo di gioia è stato ricacciato in gola dal Var che ha pescato una posizione diche sul campo era sfuggita anche ad arbitro e assistenti. Quasi un, almeno a livello europeo. In Italia si ricorda una contro prestazione simile di Ciccio Caputo con la maglia del Sassuolo.Ma il rapporto tormentato dicon ilè nato prima della sfida al Barça e sta costando punti alla Juventus di ...

Un’altra giornata sfortunata per Alvaro Morata, che si è visto annullare due gol dal Var ... Se invece guardiamo l’intero anno solare, la quota sale a 11, un vero e proprio record.

Tre indizi fanno una prova: Morata è già al top. Con un record personale...

L'attaccante spagnolo ha segnato al Crotone e due volte alla Dinamo Kiev ed è l'uomo più in forma di Pirlo. Mai finora in carriera aveva realizzato tre reti in così pochi minuti di gioco ...

L'attaccante spagnolo ha segnato al Crotone e due volte alla Dinamo Kiev ed è l'uomo più in forma di Pirlo. Mai finora in carriera aveva realizzato tre reti in così pochi minuti di gioco ...