Mini - L' elettrificazione della gamma e la produzione in Cina nei progetti del marchio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laha delineato la propria strategia per il futuro, annunciando importanti evoluzioni dal punto di vista del prodotto. Ildel gruppo BMW, che nel 2021 festeggerà 20 anni di attività e oltre quattro milioni di auto vendute, ha due obiettivi principali: offrire dei modelli premium elettrificati e rafforzare la propria posizione sul mercato cinese.Le novità in arrivo. LaCooper S E Hybrid con tecnologia plug-in ha rappresentato il 5% delle vendite totali del brand nel 2019 e, con l'arrivoversione elettrica, il totale dei modelli elettrificati ha raggiunto nel 2020 il 10%. In futuro, alla full electric a tre porte si affiancheranno altri due modelli a emissioni zero, ma con carrozzeria crossover: uno inedito, di taglia piccola, e l'eredeCountryman, ...