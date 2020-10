Milan | Gigio a Zlatan la colonna portante Ma mancano i sostituti

AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: “Questo #Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Vogliamo provar… - MilanWorldForum : Donnarumma: problema Covid e rinnovo. L'offerta del Milan -) - sportli26181512 : Da Gigio a Zlatan, i senza vice... E il Milan si scopre corto: pochi cambi all'altezza: Da Gigio a Zlatan, i senza… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Da #Donnarumma a #Ibrahimovic, i senza vice... E il Milan si scopre corto: pochi cambi all'altezza - Gazzetta_it : Da #Donnarumma a #Ibrahimovic, i senza vice... E il Milan si scopre corto: pochi cambi all'altezza -

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come la positività di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma al coronavirus abbia messo in allarme il popolo rossonero.Stefano Pioli deve fare i conti con la positività di Gigio Donnarumma e Hauge: nelle probabili formazioni di Milan Sparta Praga dunque si cambia ancora, in porta va Tatarusanu mentre davanti a lui ...