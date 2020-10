Macron: Francia di nuovo in lockdown. Ma le scuole restano aperte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Francia chiude, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown totale del Paese fino al primo dicembre ma con scuole aperte e spostamenti consentiti per motivi di lavoro, salute e "prendere aria". "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare al lockdown che ha fermato il virus" in promavera, ha annunciato Macron in un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto" dalla misura. Il presidente ha precisato che però "le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare". "Come in primavera - ha sottolineato - i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria. Le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lachiude, il presidente Emmanuelha annunciato iltotale del Paese fino al primo dicembre ma cone spostamenti consentiti per motivi di lavoro, salute e "prendere aria". "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare alche ha fermato il virus" in promavera, ha annunciatoin un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto" dalla misura. Il presidente ha precisato che però "leresteranno, il lavoro potrà continuare". "Come in primavera - ha sottolineato - i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria. Le ...

