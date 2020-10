Lockdown in Lombardia le dichiarazioni di Fontana: “Per ora non ci sarà” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le dichiarazioni del ministro Fontana sul possibile Lockdown in Lombardia fanno luce sulle intenzioni della Regione riguardo la chiusura. Il Lockdown in Lombardia ci sarà? Questa è una domanda sulla quale tutti i cittadini italiani attendono una risposta. Ecco cosa pensa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a riguardo. Lockdown in Lombardia, secondo Fontana … L'articolo Lockdown in Lombardia le dichiarazioni di Fontana: “Per ora non ci sarà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledel ministrosul possibileinfanno luce sulle intenzioni della Regione riguardo la chiusura. Ilinci sarà? Questa è una domanda sulla quale tutti i cittadini italiani attendono una risposta. Ecco cosa pensa il presidente della Regione, Attilio, a riguardo.in, secondo… L'articoloinledi: “Per ora non ci sarà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetTgcom24 : Covid, i sindaci Sala e de Magistris al ministro Speranza: quella del lockdown è un'idea di Ricciardi o del ministe… - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: Pronto soccorso pieni. In #Lombardia il #lockdown è ormai inevitabile. #Ricciardi: situazione fuori controllo. Ma #Font… - italskipper : @ColucciNik No, no ... c'ero di recente per manutenzione. Stiamo valutando di andare prossimamente a Gran Canaria,… -