Lockdown, Fontana: "Scelte alternative a tutela della salute" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - "Oggi non dobbiamo farci spaventare dal numero dei contagi , si fanno molti più tamponi rispetto a marzo-aprile, dobbiamo controllare la situazione negli ospedali: molte ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - "Oggi non dobbiamo farci spaventare dal numero dei contagi , si fanno molti più tamponi rispetto a marzo-aprile, dobbiamo controllare la situazione negli ospedali: molte ...

petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - LegaSalvini : #FONTANA CONTRO IL MESSAGGERO: 'LOCKDOWN IN LOMBARDIA, FAKE-NEWS. E LO AVEVAMO GIÀ DETTO IERI AL TELEFONO' - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - QuotidianPost : Fontana “Non ci sono presupposti per lockdown” - sereni4keystone : RT @caroperazzi: Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fo… -