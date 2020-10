LIVE Sinner-Ruud 7-6 6-3, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: azzurro agli ottavi contro Rublev! Ranking, highlights, montepremi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA Sinner-RUBLEV, ottavi DI FINALE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING IL NUOVO Ranking DI JANNIK Sinner: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK Sinner CON GLI ottavi A Vienna? IL RIEPILOGO DEI RISULTATI DI NUR-SULTAN ALEXANDER ZVEREV DIVENTERA’ PAPA’, MA L’EX FIDANZATA: “LO CRESCERO’ DA SOLO” FIONA FERRO POSITIVA AL CORONAVIRUS Finisce dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE JANNIK Sinner! Ultimo scambio ben giocato, chiuso di dritto, 7-6(2) 6-3 e ora c’è Andrey Rublev ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA-RUBLEV,DI FINALE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING IL NUOVODI JANNIK: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON GLI? IL RIEPILOGO DEI RISULTATI DI NUR-SULTAN ALEXANDER ZVEREV DIVENTERA’ PAPA’, MA L’EX FIDANZATA: “LO CRESCERO’ DA SOLO” FIONA FERRO POSITIVA AL CORONAVIRUS Finisce dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE JANNIK! Ultimo scambio ben giocato, chiuso di dritto, 7-6(2) 6-3 e ora c’è Andrey Rublev ...

