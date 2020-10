Le risposte semplici spesso sono sbagliate (se non faziose) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mi ero ripromesso, da quando non abbiamo più aggiornato i grafici e le curve di crescita durante le primissima fase del lockdown, di non commentare più le curve epidemiologiche, per una ragione: i gruppi che pubblicavano previsioni ed estrapolazioni delle curve crescevano a dismisura ogni giorno. E questo portava, da una (piccola) parte, all’aumento di curve che rappresentavano con modelli molto dettagliati ed elaborati come e più di quelli presentati da noi.Tutti questi lavori, quasi sempre sviluppati da esperti navigati del settore, ancorché con risultati diversi convergevano verso la stessa “non”-conclusione: l’evoluzione delle curve non è semplice da prevedere, i dati sono parziali e, finché non si comprendono tutte i parametri in gioco, non si possono fare previsioni affidabili. Le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mi ero ripromesso, da quando non abbiamo più aggiornato i grafici e le curve di crescita durante le primissima fase del lockdown, di non commentare più le curve epidemiologiche, per una ragione: i gruppi che pubblicavano previsioni ed estrapolazioni delle curve crescevano a dismisura ogni giorno. E questo portava, da una (piccola) parte, all’aumento di curve che rappresentavano con modelli molto dettagliati ed elaborati come e più di quelli presentati da noi.Tutti questi lavori, quasi sempre sviluppati da esperti navigati del settore, ancorché con risultati diversi convergevano verso la stessa “non”-conclusione: l’evoluzione delle curve non è semplice da prevedere, i datiparziali e, finché non si comprendono tutte i parametri in gioco, non si posfare previsioni affidabili. Le ...

sir_action : @_cristiano73 pehé noi pretendiamo risposte certe e semplici da una cosa molto complessa e che richiede tempo. Se s… - Ted0foro : @lenzi_antonio @KingLebronKobe1 @giocar_nu @CarloCalenda Il tempo di incubazione è pure più lungo. Come fai? Puoi… - LouD__________ : @loconosci Non ho risposte semplici, ne’ soluzioni. Ma evidentemente questo è un problema. Lo vedo in giro anche d… - spaziamente : RT @gianlucac1: Le risposte semplici a problemi complessi hanno una caratteristica sono sbagliate CI 99% - fbozza : @Barbara86764611 Anche io. Risposte semplici e comprensibili. -

Ultime Notizie dalla rete : risposte semplici Le risposte semplici spesso sono sbagliate (se non faziose) L'HuffPost Cassina, risposta a Francesco

Ringrazio Francesco per aver prestato attenzione a quanto ho scritto e per aver voluto rendere pubbliche le sue riflessioni. Il suo scritto merita una risposta. Francesco dice: tr ...

Le risposte semplici spesso sono sbagliate (se non faziose)

Mi ero ripromesso, da quando non abbiamo più aggiornato i grafici e le curve di crescita durante le primissima fase del lockdown, di non commentare più le curve epidemiologiche, per ...

Ringrazio Francesco per aver prestato attenzione a quanto ho scritto e per aver voluto rendere pubbliche le sue riflessioni. Il suo scritto merita una risposta. Francesco dice: tr ...Mi ero ripromesso, da quando non abbiamo più aggiornato i grafici e le curve di crescita durante le primissima fase del lockdown, di non commentare più le curve epidemiologiche, per ...