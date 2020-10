Lazio, un punto che pesa. Apre Correa, poi ingenuità di Patric: è 1-1 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ solo pari (1-1) tra Club Brugge e Lazio nella seconda partita del girone F di Champions League. Ad aprire le marcature è stato Correa con un sinistro dal limite dell’area al 14′ dopo un buon avvio degli uomini di Inzaghi. Il pari arriva al 42′ con Vanaken che dal dischetto non sbaglia dopo il tackle di Patric su Rits in area di rigore. Un pareggio amaro per i biancocelesti che dovranno tenere alta l’asticella e non cullarsi dopo la vittoria sul Borussia Dortmund. Foto: twitter Lazio L'articolo Lazio, un punto che pesa. Apre Correa, poi ingenuità di Patric: è 1-1 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ solo pari (1-1) tra Club Brugge enella seconda partita del girone F di Champions League. Ad aprire le marcature è statocon un sinistro dal limite dell’area al 14′ dopo un buon avvio degli uomini di Inzaghi. Il pari arriva al 42′ con Vanaken che dal dischetto non sbaglia dopo il tackle disu Rits in area di rigore. Un pareggio amaro per i biancocelesti che dovranno tenere alta l’asticella e non cullarsi dopo la vittoria sul Borussia Dortmund. Foto: twitterL'articolo, unche, poi ingenuità di: è 1-1 proviene da Alfredo Pedullà.

