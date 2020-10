In Germania il calcio torna a porte chiuse. Merkel: «Non vogliamo un’emergenza nazionale» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Germania il calcio torna a porte chiuse. Lo ha deciso oggi il vertice tra Angela Merkel e i Länder. La decisione, ovviamente, è stata presa in seguito all’aumento di contagi del Covid-19. La misura varrà per tutto il mese novembre. Durante questo periodo gli sport dilettantistici saranno fermati. Angela Merkel ha detto: «Non vogliamo entrare in un’emergenza sanitaria nazionale. A novembre abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale. Abbiamo adottato misure dure, gravose per l’intero Paese». Ultimamente sono state poche le partite giocate davanti a – pochi – spettatori. In sport come la pallacanestro, la pallamano, l’hockey sul ghiaccio o la pallavolo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Inil. Lo ha deciso oggi il vertice tra Angelae i Länder. La decisione, ovviamente, è stata presa in seguito all’aumento di contagi del Covid-19. La misura varrà per tutto il mese novembre. Durante questo periodo gli sport dilettantistici saranno fermati. Angelaha detto: «Nonentrare in un’emergenza sanitaria. A novembre abbiamo bisogno di uno sforzo. Abbiamo adottato misure dure, gravose per l’intero Paese». Ultimamente sono state poche le partite giocate davanti a – pochi – spettatori. In sport come la pallacanestro, la pallamano, l’hockey sul ghiaccio o la pallavolo, ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: La Germania torna indietro: stadi a porte chiuse per tutto novembre - CardelliAc : RT @AngeloTani: La #Merkel fa così! “I tifosi non potranno assistere alle partite di calcio della #Bundesliga - #Germania - durante il mes… - napolista : In Germania il calcio torna a porte chiuse. Merkel: «Non vogliamo un’emergenza nazionale» La Cancelliera: «Serve u… - amiciweb : RT @ilmessaggeroit: La Germania torna indietro: stadi a porte chiuse per tutto novembre - TuttoMercatoWeb : La Germania torna indietro: da novembre porte chiuse ai tifosi in Bundesliga -

Ultime Notizie dalla rete : Germania calcio La Germania torna indietro: stadi a porte chiuse per tutto novembre Il Messaggero La Germania torna indietro: stadi a porte chiuse per tutto novembre

I tifosi non potranno assistere alle partite di calcio della Bundesliga durante il mese di novembre. Lo hanno detto oggi alla dpa fonti presenti in una riunione delle autorità federali ...

Germania pronta al lockdown leggero, Francia verso un mese di chiusura

La cancelliera Angela Merkel, dopo l'incontro con i Laender tedeschi:"Agire subito, per evitare un'emergenza sanitaria nazionale". Il governo di Parigi, con oltre 50 mila contagi oggi, annuncerà alle ...

I tifosi non potranno assistere alle partite di calcio della Bundesliga durante il mese di novembre. Lo hanno detto oggi alla dpa fonti presenti in una riunione delle autorità federali ...La cancelliera Angela Merkel, dopo l'incontro con i Laender tedeschi:"Agire subito, per evitare un'emergenza sanitaria nazionale". Il governo di Parigi, con oltre 50 mila contagi oggi, annuncerà alle ...