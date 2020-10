Il cortocircuito di Como. Bus ridotti causa didattica a distanza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siccome il trasporto pubblico è intasato per le scuole, da domani facciamo tutti la, e siccome facciamo laallora riduciamo il trasporto pubblico. È questa la geniale idea che deve essere venuta alle autolinee Asf, l’azienda che gestisce gran parte dei mezzi che collegano la provincia di. In bella vista sul sito la sezione sullo stato del servizio. Tra deviazioni per lavori e cambiamenti di orari, ecco campeggiare la notizia: cari comaschi, le linee C40,C43, C45 e via discorrendo subiranno una “riduzione del servizio”.Dunque ricapitoliamo: ci sono troppe persone sui mezzi pubblici; teniamo ragazzi e famiglie accompagnatrici a casa per svuotare gli ...