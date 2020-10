Il Bayern Monaco vince e mostra i muscoli, Goretzka un po’ troppo: rompe la maglietta e i social si esaltano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una vittoria sudata per il Bayern Monaco che in Champions League, contro la Lokomotiv Mosca, soffre e trova il successo per 1-2 grazie ai gol di Goretzka e Kimmich. I tedeschi sono riusciti ad imporsi e continuare la loro incredibile striscia positiva in Coppa che dura dalla scorsa edizione. E in questa occasione, è proprio il caso di dirlo, i campioni in carica hanno mostrato i muscoli.In modo particolare il centrocampista Leon Goretzka, autore per altro di una delle due marcature. In che modo? Proprio facendo vedere i suoi possenti bicipiti.Goretzka: troppi muscoli e la maglia si rompecaption id="attachment 1043327" align="alignnone" width="782" Goretzka (getty images)/captionLa muscolatura del calciatore dei ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una vittoria sudata per ilche in Champions League, contro la Lokomotiv Mosca, soffre e trova il successo per 1-2 grazie ai gol die Kimmich. I tedeschi sono riusciti ad imporsi e continuare la loro incredibile striscia positiva in Coppa che dura dalla scorsa edizione. E in questa occasione, è proprio il caso di dirlo, i campioni in carica hannoto i.In modo particolare il centrocampista Leon, autore per altro di una delle due marcature. In che modo? Proprio facendo vedere i suoi possenti bicipiti.: troppie la maglia sicaption id="attachment 1043327" align="alignnone" width="782"(getty images)/captionLa muscolatura del calciatore dei ...

