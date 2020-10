GF Vip | Francesco Oppini crolla in un pianto disperato | ‘Non uso strategie’

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il gieffino non ha più sopportato le continue critiche sulle sue presunte strategie. Ecco che cosa è successo in Casa dopo la puntata GF Vip:è uno stratega? L’avventura del Grande Fratello Vip era iniziata nel migliore dei modi per. Quest’ultimo ha deciso di partecipare al reality per farsi conoscere indipendentemente dai suoi genitori, ma soprattutto per avere maggiori opportunità lavorative, magari proprio a Mediaset. Tutti lo stimavano e gli volevano bene ma la settimana scorsa un suo atteggiamento ha deluso molti nella Casa. Quando Alfonso Signorini ha affrontato il tema dei gruppiha voluto schierarsi dalla parte di Tommaso Zorzi dicendo che era la persona con cui si sentiva più vicino. Dopo, però, ...