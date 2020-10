Escursionista di Conegliano si infortuna su sentiero a Travesio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Undidi 71 anni è ruzzolato per diversi metri riportando forti contusioni al capo e sul resto del corpo mentre scendeva lungo il850a nel tratto ripido che da Casera Davass scende verso Toppo di, il cosiddetto Troi dal Catar.L’uomo era in compagnia di altri escursionisti che hanno chiamato il NUE112. La Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso e, a supporto, le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino. L’intervento si è svolto tra le 14 e le 15.30 e l’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale.