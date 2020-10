Divieto di abortire: è sciopero generale in Polonia in difesa dei diritti umani (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Settimo giorno consecutivo di proteste in tutto il Paese dopo la decisione della Corte Costituzionale che di fatto ha vietato l'aborto Leggi su today (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Settimo giorno consecutivo di proteste in tutto il Paese dopo la decisione della Corte Costituzionale che di fatto ha vietato l'aborto

MassimoChiaram7 : RT @Today_it: Divieto di abortire: è sciopero generale in Polonia in difesa dei diritti umani - Today_it : Divieto di abortire: è sciopero generale in Polonia in difesa dei diritti umani - nicomorreale : La Polonia in piazza contro il divieto di abortire - KenzoTower : La Polonia in piazza contro il divieto di abortire - g_valenza : La Polonia in piazza contro il divieto di abortire -