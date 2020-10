Covid | la rabbia di Ronaldo | “Mi sento bene | il tampone è una str…”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Mie in salute. Forza Juve”. Cristianoaffida ai social la sua delusione e la suaper la ‘mancata guarigione’ dal. Tanto da aggiungere, in un commento, “Pcr è una str…”, riferendosi al test. La sua Juve è scesa in campo ieri all’Allianz Stadium per sfidare il Barcellona di Leo Messi e del grande ex Miralem Pjanic nella seconda partita della fase a gironi della Champions League. Maè ancora positivo al Coronavirus. CR7, dunque, non è ancora guarito, ma sta benissimo. Visualizza questo post su Instagram Felling good and healthy! Forza Juve! #finoallafine Un post condiviso da Cristiano...