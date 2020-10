Ciclismo | Vincenzo Nibali ai tifosi | “Il vostro calore servirà da stimolo per ripartire”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)si rivolge ai propriattraverso un post su Facebook per ringraziarli dell’affetto e del sostegno ricevuti durante il Giro d’Italia 2020: a conclusione di una stagione tribolata a causa dell’emergenza sanitaria, il messinese ora può riposarsi e pensare alla prossima annata. Di seguito le sue parole. “Le fatiche del Giro e di questa pazza stagione sono alle spalle. È tempo di ricaricarsi e non c’è nulla di più efficace della serenità di chi ti vuole bene. Un grazie di cuore a tutti coloro che, in questi mesi, mi hanno sostenuto e tifato. Ilè la cosa che, più di ogni altra, servirà daper ripartire. Un grande abbraccio e ...