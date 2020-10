Basaksehir-PSG | doppio Kean

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra-PSG a spuntarla sono gli ospiti. Dopo un primo tempo di difficoltà, i parigini trovano la rete del vantaggio nella seconda frazione grazie a. I turchi provano a reagire, ma i francesi chiudono i conti con la seconda rete dell’ex Juventus. primi tre punti per i francesi, che “salvano” anche la panchina di Tuchel. I turchi restano a bocca asciutta ancora una volta. Le formazioni ufficiali Okan Buruk disegna i suoi col 4-3-3. Gunok tra i pali e linea difensiva composta da Rafael, Škrtel, Epureanu e Bolingoli. Topal, Kahveci e Ozkan formano il pacchetto di centrocampo, mentre in attacco spazio a Turuc, Visca e Crivelli. Tuchel conferma il 4-4-2. Navas in porta e pacchetto difensivo formato da Kurzawa, Kimpembe, Danilo e Florenzi. Marquinhos e Herrera giocano in mediana, con Mbappè e Di ...