Anche i conduttori tv vanno in smart working (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutti in smartworking. Pure i conduttori tv. Merlino da una mansarda con travi a vista e cuscinoni colorati commenta il dpcm. Poi arrivano Milka e Argo. Due nuovi ospiti direte voi? No, sono i suoi cani. La Merlino sorridente, da' loro biscottini. Il tutto mentre i tassisti in piazza protestano. Quando si dice capire il problema. Fa molto Grande Fratello. Sul divano di casa Anche la Gruber, pure lei. E Cairo è felice perché risparmia pure sui costi di studio. Oramai essere positivo al Covid è diventata una moda. Va comunicata subito ai follower. Se non ce l'hai e sei Vip, ti senti in difetto. A Mediaset Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, tiene tutti col fiato sospeso per l'esito di un tampone, che arriva a pochi minuti dalla messa in onda. Forse non va in onda, pensano i ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutti in. Pure itv. Merlino da una mansarda con travi a vista e cuscinoni colorati commenta il dpcm. Poi arrivano Milka e Argo. Due nuovi ospiti direte voi? No, sono i suoi cani. La Merlino sorridente, da' loro biscottini. Il tutto mentre i tassisti in piazza protestano. Quando si dice capire il problema. Fa molto Grande Fratello. Sul divano di casala Gruber, pure lei. E Cairo è felice perché risparmia pure sui costi di studio. Oramai essere positivo al Covid è diventata una moda. Va comunicata subito ai follower. Se non ce l'hai e sei Vip, ti senti in difetto. A Mediaset Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, tiene tutti col fiato sospeso per l'esito di un tampone, che arriva a pochi minuti dalla messa in onda. Forse non va in onda, pensano i ...

