Adua Del Vesco contro la Gregoraci: "E' falsa e stratega, basta" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip stanno fortemente cambiando ed oggi anche Adua Del Vesco, ormai Rosalinda, inizia a cambiare opinione sulla famosa Stanza Blu e si schiera contro Elisabetta Gregoraci. La giovane attrice sembra iniziare ad aprire gli occhi su ciò che accade nella casa e confida le sue impressioni alla amica Dayane Mello. Mi sono persa tanto, per cosa? Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone.Dai è vero. Quindi a priori stavamo lontane dagli altri, è così. Dal momento che ho detto 'basta voglio vedere con i miei occhi e voglio giudicare ed avere delle opinioni sugli altri per quello che io sento. Non perché quella mi dice che quella persona è così e l'altro dice che è in quel ...

