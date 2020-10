Accordo Adnkronos-Emg: "Abbinare informazione e sondaggi per Osservatorio sulla società" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Dal sondaggio alle ultime notizie, dai fatti alle analisi e viceversa: con la collaborazione tra Adnkronos e Emg Acqua nasce un nuovo modo per informare attraverso fatti e numeri in una combinazione di studio reciproco tra indagine giornalistica e indagine statistica. La partnership crea uno stretto rapporto tra redazioni giornalistiche e uffici di statistica, con l'ambizioso obiettivo di dare vita ad un Osservatorio permanente su mercati e società, primo e unico nel suo genere nel panorama delle agenzie di stampa. La partnership passa attraverso l'individuazione di aree e progetti di comune interesse, per sviluppare una serie di sondaggi, con una frequenza di due pubblicazioni alla settimana, in diffusione sui canali del Gruppo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. () - Dalo alle ultime notizie, dai fatti alle analisi e viceversa: con la collaborazione trae Emg Acqua nasce un nuovo modo per informare attraverso fatti e numeri in una combinazione di studio reciproco tra indagine giornalistica e indagine statistica. La partnership crea uno stretto rapporto tra redazioni giornalistiche e uffici di statistica, con l'ambizioso obiettivo di dare vita ad unpermanente su mercati e;, primo e unico nel suo genere nel panorama delle agenzie di stampa. La partnership passa attraverso l'individuazione di aree e progetti di comune interesse, per sviluppare una serie di, con una frequenza di due pubblicazioni alla settimana, in diffusione sui canali del Gruppo ...

Ferrero, target -50% delle emissioni al 2030

(Adnkronos) - Target di riduzione del 50% delle emissioni derivanti ... (ovvero emissioni in gergo tecnico 'Scope 1 e 2'), in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento ...

