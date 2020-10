Una Vita, addio a Susana: l’attrice lascia la soap con dolore, scelta difficile (Di martedì 27 ottobre 2020) La sarta, dopo più di 1.300 capitoli, lascia il quartiere di Acacias. Una decisione difficile quella presa da Amparo Fernández, che ora svela i motivi per cui ha salutato la soap opera spagnola L'articolo Una Vita, addio a Susana: l’attrice lascia la soap con dolore, scelta difficile proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 ottobre 2020) La sarta, dopo più di 1.300 capitoli,il quartiere di Acacias. Una decisionequella presa da Amparo Fernández, che ora svela i motivi per cui ha salutato laopera spagnola L'articolo Una: l’attricelaconproviene da Gossip e Tv.

ilariacapua : Buongiorno. Mi domando : se ci fosse stata una fuga di gas velenoso o episodi di violenza urbana avremmo la pretesa… - neslimusic : Ti hanno insegnato i tuoi Che il mondo è in una mano Le righe sulla pelle Da dove proveniamo E se lassù un angolo d… - CarloCalenda : “Annulla la tua vita sotto tutti i punti di vista”?!!! Ao’ ma mica stanno andando in guerra. Ps personalmente riten… - tina44005840 : RT @ohmyramsey: “perché una vita di sacrifici non è stata abbastanza perché dove non è riuscito lo stato e la pandemia ci siete riusciti v… - DSM_134 : @giordanofiocca @ricpuglisi Dopo vent'anni di mancato aumenti, tagli e riduzioni varie. Ma continuiamo a vessare i… -