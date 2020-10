Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio salgono ad oltre 22 mila i contagi nelle24 ore in Italia a fronte di 174000 tamponi 221 le vittime il dato più alto dal 5 maggio balzo dei ricoveri in terapia intensiva 127 in più Ricciardi insiste sullo clown a Milano e Napoli no di Fontana e sala l’istituto superiore di sanità commenta netto incremento di casi sintomatici o paucisintomatici rispetto all’inizio dell’epidemia sono l’ottanta per cento immunologo sala verde il 20% dei malati è super diffusore la maggioranza è asintomatico e a sua volta Propone da una chirurgici Così come Gianni Rezza direttore generale al Ministero della Sanità brusaferro commenta cresce l’incidenza del virus una ricerca inglese rivela che ...