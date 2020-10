The Last of Us Parte II e la pratica guida che vi apre le porte ai segreti della modalità foto (Di martedì 27 ottobre 2020) Se siete ancora tra coloro che stanno giocando a The Last of Us Parte II o semplicemente adorate giocare con la modalità foto, allora questa notizia fa per voi. Sul blog di PlayStation è stato pubblicato una pratica guida che vi consente di imparare a creare stupende foto attraverso la modalità del gioco e utilizzando pochi e semplici trucchi.Nell'articolo ci sono diversi commenti, tra cui uno del direttore artistico del gioco John Sweeney che svela quali sono i suoi setting: "Quando uso la modalità foto, prediligo alcuni valori standard per impostazioni come la profondità di campo (PdC) o la sfocatura dinamica. Dopo aver impostato entrambi al 10% circa, regolo l'intensità della PdC e di altri filtri ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Se siete ancora tra coloro che stanno giocando a Theof UsII o semplicemente adorate giocare con la modalità, allora questa notizia fa per voi. Sul blog di PlayStation è stato pubblicato unache vi consente di imparare a creare stupendeattraverso la modalità del gioco e utilizzando pochi e semplici trucchi.Nell'articolo ci sono diversi commenti, tra cui uno del direttore artistico del gioco John Sweeney che svela quali sono i suoi setting: "Quando uso la modalità, prediligo alcuni valori standard per impostazioni come la profondità di campo (PdC) o la sfocatura dinamica. Dopo aver impostato entrambi al 10% circa, regolo l'intensitàPdC e di altri filtri ...

