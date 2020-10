Tebas | «Molto più difficile finire questo campionato rispetto al precedente»

(Di martedì 27 ottobre 2020) Javier, presidente della Liga, ha tenuto una conferenza intitolata “Come è gestita la Liga, sfide per il futuro” presso l’auditorium dell’Università di Valencia. Dopo una presentazione dei progetti digitali della Liga e l’influenza e l’importanza di conoscere e interpretare i dati dei propri clienti (spettatori),ha lasciato spazio alle domande che hanno riguardato … L'articolo: «piùal» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

