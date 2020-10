Salernitana | un banco di prova intrigante

(Di martedì 27 ottobre 2020) Enzo Sica E’ una sfida, non c’è che dire, ma questo terzo turno di Coppa Italia oggi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri rappresenta per ladi Castori un vero e propriodicontro una squadra genovese che, dopo un inizio incerto in campionato, ha trovato la sua strada maestra. E non poteva essere diversamente perchè in panchina siede un signor allenatore come Ranieri che ci correre con la mente indistro di taanti anni facendoci ricordare i suoi primi passi da tecnico ma soprattutto la capacità che ebbe un signor direttore sportivo come il compianto Carmine Longo che lo lanciò nel calcio che conta. L’articolo completo nell’edizione digitale di oggi Consiglia

