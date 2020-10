Pesaro | a tavola in 90 per protesta in un ristorante | “Non chiuderò mai”

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lanella città di, con una cena organizzata attraverso i social. In novanta per dire no alle misure restrittive del Governo. Il titolare del locale non chiuderà. Cena(Facebook)Tutto organizzato sul web, tutto organizzato per essere li, puntuali perre simbolicamente a, contro il nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che di fatto, ancora una volta, penalizza tra gli altri, i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, pub e tutto il settore della ristorazione in pratica. Un gesto simbolico, al momento vietato, che ha causato non pochi fastidi alle forze dell’ordine. Il titolare del, dove novanta persone hanno cenato insieme, in barba ad ogni regolamento, misura o restrizione, si ...