Patrizia De Blanck esagera con Tommaso: "Sparati", Web in rivolta (Video) (Di martedì 27 ottobre 2020) La Contessa al Gf Vip ne ha combinata un'altra delle sue e sui social si è scatenata la protesta: in tanti sul Web chiedono provvedimenti per la concorrente.

alittlecvpcake : RT @CaterinaSalvat6: Grande Fratello: PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA DAL GFVIP - Firma la petizione! - Maria41784011 : Grande Fratello: PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA DAL GFVIP - Firma la petizione! - bloodjvice : RT @Ariannatuttapan: Vi esorto nel mandare insieme a me un messaggio agli sponsor e programma per chiedere PROVVEDIMENTI per Patrizia De Bl… - selishardliquor : RT @CaterinaSalvat6: Grande Fratello: PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA DAL GFVIP - Firma la petizione! - Ilary932 : RT @Ariannatuttapan: Vi esorto nel mandare insieme a me un messaggio agli sponsor e programma per chiedere PROVVEDIMENTI per Patrizia De Bl… -