Nuova concorrente al GF VIP 5: Alessia Fabiani, ex di Oppini, pronta a varcare la porta rossa? (Di martedì 27 ottobre 2020) Le sorprese e gli imprevisti al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai. Dopo l’entrata saltata di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma perché uno di loro è risultato positivo al covid 19, prossimamente nella casa potrebbe entrare una ex nota di Francesco Oppini. Di chi si tratta? Una ex famosa di Francesco Oppini nella casa? Alessia Fabiani, ex letterina e showgirl, da tempo sparita dalla Tv, potrebbe entrare nella casa del GF VIP 5. La Fabiani è nota per aver avuto una storia proprio con Francesco Oppini molti anni fa e la sua entrata potrebbe essere stata studiata proprio per creare scompiglio nella casa, un pò come accaduto tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) prima che si scoprisse che in realtà ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Le sorprese e gli imprevisti al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai. Dopo l’entrata saltata di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma perché uno di loro è risultato positivo al covid 19, prossimamente nella casa potrebbe entrare una ex nota di Francesco. Di chi si tratta? Una ex famosa di Francesconella casa?, ex letterina e showgirl, da tempo sparita dalla Tv, potrebbe entrare nella casa del GF VIP 5. Laè nota per aver avuto una storia proprio con Francescomolti anni fa e la sua entrata potrebbe essere stata studiata proprio per creare scompiglio nella casa, un pò come accaduto tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) prima che si scoprisse che in realtà ...

LaliGeromel : @norrisandirwin Sicuro, anche perché hanno rivelato che una concorrente nuova è messa la per mettersi in mezzo tra lei e pier - infoitcultura : Chi è Giulia Salemi, nuova concorrente del Gf Vip: tutto sull'influencer, dall'amore alla carriera - Viper4Trash : Sto male Oppini ha paura che entri sua madre come nuova concorrente al #gfvip ?? - reginoff : #GFVIP oddio Oppini pensa che facciano entrare la madre come nuova concorrente ?????? - xobvlivion : Oppini crede che stia per entrare come nuova concorrente sua madre MA VOLO VIAAAAA #GFvip -