Nicola di Bari | operazione non riuscita | la brutta notizia poco fa

Destano preoccupazione le condizioni di salute di Nicola Di Bari. Ansa fa sapere che tre giorni fa, il cantante si è sottoposto a un delicato intervento alle coronarie. Nelle ultime ore, sarebbe stato ricoverato in rianimazione presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni di salute di Nicola Di Bari si sarebbero aggravate. A dare la notizia, poi riportata da Ansa, sarebbe stato Franco Mariello, manager e produttore dell'artista. La carriera del cantante pugliese Nicola Di Bari ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso. Ha prestato la voce a vere perle del repertorio musicale italiano come Il cuore è uno zingaro, Vagabondo e La prima cosa bella, brano quest'ultimo che è stato reinterpretato nel corso degli anni da diversi artisti.

