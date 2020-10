Milano - Monopattini ok | ma l' auto non va penalizzata

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tra tentativi di ripartenza e timori di un nuovo lockdown, una cosa è certa: ci si muoverà poco, e prevalentemente a piedi. Sì, perché il sistema del trasporto pubblico è tutto meno che pronto a sorreggere un (anche parziale) ritorno alla normalità. I motivi, purtroppo, abbondano: il mix disponibile di metropolitane e treni non convince nemmeno i passeggeri costretti a usarli; le nuove corsie ciclabili che si sono mangiate la metà delle strade, cancellando centinaia di posti, sono poco sicure, quando non molto pericolose, anche a detta dei pochi che le impegnano; la mancata apertura di aree di parcheggio supplementari ai bordi della città costringe chi viene da fuoriad arrivare alla meta in; soldi per acquistare nuovi treni e bus per rinforzare le flotte e ...