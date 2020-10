M5S perde pezzi a Napoli | la deputata De Lorenzo va con Bersani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– LaRina Decon lettera in data odierna ha comunicato di aver lasciato il gruppo del Movimento 5 stelle della Camera per aderire al gruppo di Liberi e uguali. Lo ha riferito in Aula il presidente di turno Ettore Rosato ad avvio dei lavori pomeridiani. Era tra i parlamentari a rischio espulsione per la questione rimborsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.