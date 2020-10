Lo sfogo di Speranza | “A luglio ci avete accusato di essere dittatori”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Noi siamo stati in Parlamento aa spiegare che bisognava tenere lo stato di emergenza e in tanti ci hanno accusati di dittatura sanitaria e che stavamo esagerando, ma oggi il paese è più forte per affrontare questa crisi che è mondiale: a marzo cercavamo mascherine e oggi abbiamo una produzione autonoma che può arrivare a 30 mln al giorno ma nessuno ha la bacchetta magica e dobbiamo avere parole di verità”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa di Martedi’ su La7.