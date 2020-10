LIVE Anversa-Virtus Bologna 64-84, EuroCup basket in DIRETTA: partita in cassaforte per le V Nere (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-87 Kesteloot prova a limitare il passivo. 66-87 Ormai le V Nere da tre sono infallibili! Dall’arco segna ancora Alibegovic. 66-84 Gran canestro di Smith, che batte Tessitori e appoggia a canestro. Timeout Anversa. 64-84 Segna ancora Abass! Ottimo impatto del n.3 sulla partita. 64-82 Altra tripla di Adaaams! Ormai si sta tirando quasi solo dal perimetro. 64-79 La risposta belga è firmata Donkor. 61-79 Abasss! L’ex Brescia manda a bersaglio un’altra tripla dopo essersi agevolmente liberato in angolo. 61-76 Transizione veloce dell’Anversa: assist di Jenkins, canestro di Kesteloot. 59-76 Teodosic raggiunge quota 15 punti. 59-74 Tripla di Jenkins, che elude la marcatura di Alibegovic. 56-74 Teodosic assiste, Abass ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-87 Kesteloot prova a limitare il passivo. 66-87 Ormai le Vda tre sono infallibili! Dall’arco segna ancora Alibegovic. 66-84 Gran canestro di Smith, che batte Tessitori e appoggia a canestro. Timeout. 64-84 Segna ancora Abass! Ottimo impatto del n.3 sulla. 64-82 Altra tripla di Adaaams! Ormai si sta tirando quasi solo dal perimetro. 64-79 La risposta belga è firmata Donkor. 61-79 Abasss! L’ex Brescia manda a bersaglio un’altra tripla dopo essersi agevolmente liberato in angolo. 61-76 Transizione veloce dell’: assist di Jenkins, canestro di Kesteloot. 59-76 Teodosic raggiunge quota 15 punti. 59-74 Tripla di Jenkins, che elude la marcatura di Alibegovic. 56-74 Teodosic assiste, Abass ...

