LIVE Anversa-Virtus Bologna 21-25, EuroCup basket in DIRETTA: si segna pochissimo nel secondo quarto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout chiamato da Djordjevic. 30-33 Palleggio, arresto e tripla di Speedy Smith. I Giants tornano a un solo possesso di distanza. 27-33 1/2 ai liberi per Faye. Hunter sbaglia il libero supplementare. 26-33 Hunter trova la retina e il fallo. 26-31 Tripla di Bleijenbergh. 23-31 Risponde subito Teodosic. 23-29 2/2 di Faye dalla linea della carità. 21-29 Schicciata in campo aperto per Kyle Weems. 21-27 Teodosic penetra nella difesa belga e segna il primo canestro della sua partita. 21-25 2/2 in lunetta per Jenkins. 19-25 A sbloccare lo stallo è Awudu Abass che, liberato da Teodosic, va a segno col piazzato. Nessun canestro nei primi 2′ del quarto. INIZIO secondo quarto Primo quarto a due facce per la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout chiamato da Djordjevic. 30-33 Palleggio, arresto e tripla di Speedy Smith. I Giants tornano a un solo possesso di distanza. 27-33 1/2 ai liberi per Faye. Hunter sbaglia il libero supplementare. 26-33 Hunter trova la retina e il fallo. 26-31 Tripla di Bleijenbergh. 23-31 Risponde subito Teodosic. 23-29 2/2 di Faye dalla linea della carità. 21-29 Schicciata in campo aperto per Kyle Weems. 21-27 Teodosic penetra nella difesa belga eil primo canestro della sua partita. 21-25 2/2 in lunetta per Jenkins. 19-25 A sbloccare lo stallo è Awudu Abass che, liberato da Teodosic, va a segno col piazzato. Nessun canestro nei primi 2′ del. INIZIOPrimoa due facce per la ...

OA_Sport : LIVE Anversa-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #Eurocup - SuperTennisTv : Seconda finale della giornata: live da Anversa Alex De Minaur ??Ugo Humbert ???? -