Juventus-Barcellona, Danilo: “Pronti a vincere, siamo concentrati. CR7? Fiducia in ogni giocatore, ma la sua possibile assenza…” (Di martedì 27 ottobre 2020) E' tutto pronto per Juventus-Barcellona.Giornata di vigilia per la Juventus che, domani sera, ospiterà allo Stadium il Barcellona per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina, dopo l'allenamento di rifinitura, il terzino brasiliano Danilo ha preso parola durante la consueta conferenza stampa pre-gara, insieme al tecnico Andrea Pirlo."Mi trovo bene in questo modo di giocare, mi piace. siamo spesso con la palla e quindi non ho difficoltà. Per la partita di domani mi sento pronto ad aiutare i miei compagni e la Juve a vincere. Dobbiamo muoverci più velocemente, in impostazione siamo in tre e poi riaggrediamo e ci muoviamo a quattro. siamo più concentrati e ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) E' tutto pronto per.Giornata di vigilia per lache, domani sera, ospiterà allo Stadium ilper la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina, dopo l'allenamento di rifinitura, il terzino brasilianoha preso parola durante la consueta conferenza stampa pre-gara, insieme al tecnico Andrea Pirlo."Mi trovo bene in questo modo di giocare, mi piace.spesso con la palla e quindi non ho difficoltà. Per la partita di domani mi sento pronto ad aiutare i miei compagni e la Juve a. Dobbiamo muoverci più velocemente, in impostazionein tre e poi riaggrediamo e ci muoviamo a quattro.piùe ...

