“Io non lo accetto!”. GF Vip, Francesco Oppini su tutte le furie. E interviene anche Alba Parietti (Di martedì 27 ottobre 2020) È successo di tutto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Tra le altre cose l’opinionista Antonella Elia ha dato del viscido a Francesco Oppini. Quest’ultimo ha riflettuto nel corso della settimana e questa sera ha avuto modo di replicare: “Non accetto che mi si dia del viscido. Le parole vanno dosate perché non è bello sentirsi attaccati da fuori, mentre qui cerchiamo di mantenere un equilibrio che non c’è”. Antonella Elia ha ribattuto dicendo che sa dosare benissimo le parole. Neanche a dirlo: Alba Parietti è intervenuta sul suo profilo social per difendere il figlio Francesco Oppini dalle parole di Antonella Elia. Dire viscido a un’altra persona non è la cosa più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) È successo di tutto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Tra le altre cose l’opinionista Antonella Elia ha dato del viscido a. Quest’ultimo ha riflettuto nel corso della settimana e questa sera ha avuto modo di replicare: “Non accetto che mi si dia del viscido. Le parole vanno dosate perché non è bello sentirsi attaccati da fuori, mentre qui cerchiamo di mantenere un equilibrio che non c’è”. Antonella Elia ha ribattuto dicendo che sa dosare benissimo le parole. Nea dirlo:è intervenuta sul suo profilo social per difendere il figliodalle parole di Antonella Elia. Dire viscido a un’altra persona non è la cosa più ...

chetempochefa : 'Siamo sicuri che il problema siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? Quelle sono delle bombe… - LuigiBrugnaro : Che senso ha chiudere le attività alle 18? Per molti l’80% del fatturato viene fatto alla sera. Io avrei dato la r… - trash_italiano : Io però non vado a dormire fin quando non mi direte perché Bettarini in casa sì e Aida Nizar, che li farebbe impazzire tutti, no. #GFVIP - tornumb : Io l'ho detto che i blu a forza di criticare il branco lo sono diventati e lo è diventato anche twitter. Loro posso… - Vittori51161115 : Raga ma voi vi siete riprese dal video di #Golden , io non proprio.. -

Ultime Notizie dalla rete : “Io non Luca Bizzarri: «Twitter non è un posto dove la gente va per cambiare idea» Corriere della Sera